Медведева об игре за «Динамо» против «Амкала»: «Мне никто ничего не объяснил, сказали: «Иди играй». С микрофоном и камерой привычнее. Пойдем с командой катать произвольную в следующий раз»

Евгения Медведева поделилась впечатлениями от игры за «Динамо».

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию сыграла за бело-голубых в шоу-матче Winline сквозь вселенные с медиакомандой «Амкал» (2:3). Медведева вышла на замену в концовке игры и провела на поле несколько минут.

– Просто что‑то новое, какая‑то новая яркая краска в моей жизни. Я стесняюсь жутко, мне ужасно некомфортно, но от этого прикольно. Ну вы серьезно? Я футболистка? Я только со стороны могу наблюдать за этим. А так, конечно, я лучше сбоку постою. С микрофоном и камерой привычнее. – Были советы и подсказки?

– Мне никто ничего не объяснил. Сказали: «Иди играй». И все. С журналистской тусовкой мне покомфортнее.

– Вы даже мяча успели коснуться.

– В меня кинули мячом, было без вариантов. Страха не было. Не знаю, что сказать. В следующий раз всей командой «Динамо » пойдем на каток катать произвольную программу, – сказала Медведева.