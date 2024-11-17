Роналдо хочет возглавить бразильскую федерацию в 2026-м и назначить Гвардиолу тренером сборной. Пеп в курсе, но пока не дал никакого ответа (Diario Sport)

Роналдо хочет стать главой Бразильской конфедерации футбола.

По данным Diario Sport, бывший нападающий «Барселоны» и «Реала» рассчитывает стать президентом организации в 2026 году. При этом он хочет, чтобы его опорой стал спортивный проект, построенный вокруг назначения Пепа Гвардиолы главным тренером сборной.

Пока испанский специалист не дал ни положительного, ни отрицательного ответа касательно такого плана, хотя в курсе его существования. Отмечается, такой замысел может сработать. Если Гвардиола решит отдохнуть после работы в «Манчестер Сити », то место в сборной Бразилии может появиться как раз вовремя, после паузы в карьере тренера.

Ранее сообщалось , что Пепу несколько раз звонили из CBF в этом году. Работа с бразильской командой в принципе ему интересна.