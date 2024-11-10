Пеп Гвардиола: «Ман Сити» выиграл АПЛ 6 раз за 7 сезонов. Возможно, какая-то другая команда заслужила победить»
Пеп Гвардиола надеется на улучшение формы «Манчестер Сити».
«Нам надо постараться и снова начать побеждать. Четыре поражения подряд. Надо срочно изменить ситуацию. Расписание станет сложнее, но вернутся отсутствующие игроки.
Возможно, после того, как мы шесть раз за семь сезонов выиграли АПЛ, какая-то другая команда заслужила одну победу. Посмотрим, что будет в матче «Ливерпуля» с «Астон Виллой», – отметил главный тренер «горожан».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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