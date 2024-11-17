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Пике о Гвардиоле: «Гений с точки зрения тактики и стратегии. В мотивировании игроков ему нет равных»

Жерар Пике высказался о работе с Пепом Гвардиолой.

– Вы были частью поколения чемпионов. Кто внес больший вклад в успехи команды: вы или Гвардиола?

– У нас было невероятное количество талантов. Но самым невероятным аспектом того периода было сотрудничество с Пепом. Мы пришли в «Барсу» практически одновременно: я – в качестве игрока, а он – как тренер.

Там были Месси, Хави, Иньеста, Пуйоль, Бускетс, мы были воспитанниками. Мы знали друг друга целую вечность, взаимопонимание было естественным, так же легко было следовать примеру Пепа.

Я думаю, что с точки зрения тактики и стратегии он гений, он умеет читать игру, предсказывать, чем она закончится, он дает игрокам все необходимые инструменты, чтобы они могли контратаковать или защищаться.

Кроме того, ему нет равных в мотивировании игроков, и ему удается удерживать внимание команды на высоком уровне даже в течение нескольких лет. В раздевалке с игроками такого уровня, которые так много выиграли, это было очень сложно. Он даже сменил свою манеру речи, – сказал бывший защитник «Барселоны». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Corriere dello Sport
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoКарлес Пуйоль
logoХави
logoАндрес Иньеста
logoЛионель Месси
logoЖерар Пике
logoПеп Гвардиола
logoСерджи Бускетс
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