Пике о Гвардиоле: «Гений с точки зрения тактики и стратегии. В мотивировании игроков ему нет равных»
– Вы были частью поколения чемпионов. Кто внес больший вклад в успехи команды: вы или Гвардиола?
– У нас было невероятное количество талантов. Но самым невероятным аспектом того периода было сотрудничество с Пепом. Мы пришли в «Барсу» практически одновременно: я – в качестве игрока, а он – как тренер.
Там были Месси, Хави, Иньеста, Пуйоль, Бускетс, мы были воспитанниками. Мы знали друг друга целую вечность, взаимопонимание было естественным, так же легко было следовать примеру Пепа.
Я думаю, что с точки зрения тактики и стратегии он гений, он умеет читать игру, предсказывать, чем она закончится, он дает игрокам все необходимые инструменты, чтобы они могли контратаковать или защищаться.
Кроме того, ему нет равных в мотивировании игроков, и ему удается удерживать внимание команды на высоком уровне даже в течение нескольких лет. В раздевалке с игроками такого уровня, которые так много выиграли, это было очень сложно. Он даже сменил свою манеру речи, – сказал бывший защитник «Барселоны».
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