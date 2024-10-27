Пике после 4:0 «Барсы» в класико: «Что за шоу! Мы уникальны – они такими никогда не будут»

Жерар Пике высказался об уникальности «Барселоны» после победы в класико.

В матче 11-го тура Ла Лиги «Барселона » обыграла «Реал » на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0.

«Мы уникальны. Они никогда не станут такими же, как мы. Со всеми этими молодыми ребятами из Ла Масии.

Что за шоу! Какая гордость», – написал в твиттере экс-защитник «Барселоны».