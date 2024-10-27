Пике после 4:0 «Барсы» в класико: «Что за шоу! Мы уникальны – они такими никогда не будут»
Жерар Пике высказался об уникальности «Барселоны» после победы в класико.
В матче 11-го тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0.
«Мы уникальны. Они никогда не станут такими же, как мы. Со всеми этими молодыми ребятами из Ла Масии.
Что за шоу! Какая гордость», – написал в твиттере экс-защитник «Барселоны».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Жерара Пике
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