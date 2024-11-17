Аморим об «МЮ»: «Если работать как команда, талант каждого будет сиять. Важны характер и идентичность. Я был командным игроком, поэтому думаю о футболистах, фанатах и их чувствах»

Рубен Аморим ответил на вопрос о своей футбольной философии.

– В чем заключается ваша футбольная философия?

– Одно слово: команда. Команда – для меня самое главное. Если вы работаете как команда, то талант каждого отдельного человека будет сиять.

Важен характер, то, как мы сражаемся и играем, и у нас должна быть идентичность. Когда наши игроки будут надевать футболку, будет понято, что это «Манчестер Юнайтед».

Все думают об одном – бежать, играть, наслаждаются. Это то, что движет мной. Я могу назвать популярный ответ – побеждать. Все хотят побеждать, и я хочу побеждать со своими игроками и болельщиками, но я всегда сосредоточен на том, чтобы у нас была идентичностью и идея.

– Так какую рабочую культуру вы пытаетесь создать в клубах, была ли она всегда одинаковой или вы адаптировали ее по мере своего развития как тренера?

– Ну, вы не знаете моего прошлого как футболиста, но я был футболистом и мог играть на любой позиции. Я играл на позиции правого, левого и центрального защитника, полузащитника, вингера, десятки, восьмерки. Я не был только вратарем и нападающим.

– Еще есть время…

– Да, я попробую. Так что всего две позиции – я был командным игроком, и для меня это важно.

И еще потому, что я был командным игроком, иногда мне приходилось оставаться на скамейке запасных. Так что я знаю все, что чувствуют мои игроки.

Когда я думаю о команде, я думаю о каждом игроке, о болельщиках, об их чувствах, все это у меня в мыслях, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».