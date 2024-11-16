Рубен Аморим: «МЮ» должен играть без страха с первых дней. Самое важное - создать принципы, идентичность и характер»
Рубен Аморим заявил о желании вернуть «Манчестер Юнайтед» самобытность.
Ожидается, что первый матч под руководством Аморима «Манчестер Юнайтед» проведет 24 ноября.
«Мы должны играть без страха с первого дня. Футболисты начнут в первый же день с нашей идеей, несмотря ни на что. Такова цель.
Самое важное для меня – самобытность. С первого дня мы начнем с нашей идентичности. Сейчас многие говорят о 3-4-3, 4-3-3 и всем таком. Но когда я думаю о «Манчестер Юнайтед», то это не система расстановки, а характер игроков.
Самое важное для меня на данный момент – создать принципы, идентичность и характер, которые были у нас в прошлом. Так что если я и хочу сказать что-то одно, то моя главная цель – самобытность», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости