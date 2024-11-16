Рубен Аморим заявил о желании вернуть «Манчестер Юнайтед» самобытность.

Ожидается, что первый матч под руководством Аморима «Манчестер Юнайтед» проведет 24 ноября.

«Мы должны играть без страха с первого дня. Футболисты начнут в первый же день с нашей идеей, несмотря ни на что. Такова цель.

Самое важное для меня – самобытность. С первого дня мы начнем с нашей идентичности. Сейчас многие говорят о 3-4-3, 4-3-3 и всем таком. Но когда я думаю о «Манчестер Юнайтед», то это не система расстановки, а характер игроков.

Самое важное для меня на данный момент – создать принципы, идентичность и характер, которые были у нас в прошлом. Так что если я и хочу сказать что-то одно, то моя главная цель – самобытность», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».