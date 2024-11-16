Аморим о молодом составе «МЮ»: «Не хочу говорить, что нам нужно время. Они готовы, потому что они уже здесь. Нужно начинать без страха»

Рубен Аморим заявил, что не молодой состав «МЮ» не будет оправданием.

«Я не хочу говорить, что нам нужно время, потому что мы молодая команда. Они готовы. Они готовы справляться с требованиями «Манчестер Юнайтед ». Они должны быть готовы, потому что они здесь.

Понятно, это займет время, и мы постараемся побеждать. Но мы должны начать с первого дня без страха, не думая, что они не привыкли так играть. Таких мыслей у меня нет. Они начнут с первого дня с нашей идеей, несмотря ни на что. Это цель», – сказал новый тренер «МЮ».

24 ноября «Юнайтед» должен провести первый матч под руководством Аморима – против «Ипсвича».