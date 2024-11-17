Аморим об «МЮ»: «Всегда буду защищать своих игроков. Сделаю все, чтобы вернуть клуб туда, где он должен быть»
Рубен Аморим заявил, что всегда будет защищать игроков «Манчестер Юнайтед».
- С каким посланием вы бы обратились к болельщикам «МЮ»?
– Это огромная ответственность. А главное – для меня большая честь быть здесь. У меня был единственный выбор, потому что я по-настоящему ощущаю, насколько велик этот клуб.
Я сделаю все ради команды. Если потребуется, буду защищать своих игроков – всегда и от кого бы то ни было. Для меня это ключевой момент, и я постараюсь сделать все, чтобы вернуть клуб туда, где он должен быть. И я сильно верю в то, что мы добьемся успеха, – сказал новый тренер «МЮ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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