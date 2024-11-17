Игру Россия – Сирия обслужат арбитры из Саудовской Аравии, Чебан – резервный судья

Матч России и Сирии обслужат судьи из Саудовской Аравии.

По данным «Спорт-Экспресса», товарищеский матч будет судить бригада арбитров из Саудовской Аравии – Маджид Аль-Шамрани, Файсал Аль-Кахтани и Халаф Аль-Шаммари. Резервным назначен Сергей Чебан.

Встреча состоится 19 ноября в Волгограде.