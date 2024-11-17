Депутат Виталий Милонов оценил последние заявления Артема Дзюбы.

«Дзюба злится на самого, наверное, прежде всего, на то, что для него уже все закончилось. Он не может принять очевидное – что он уже не тот футболист, который был раньше. Ему нужно просто помочь, чтобы психологи с ним поработали.

Он не такой плохой парень же, но то, что он себе позволяет, конечно, не делает ему чести. Откровенно говоря, до сих пор есть много людей, которые могут сказать про него добрые слова, что-то вспомнить – все-таки он хорошо играл. А вот он сам сейчас множит свои былые заслуги на ноль такой агрессивной риторикой», – заявил депутат Госдумы.

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