Писарев о Дзюбе: «Сборная не может быть закрыта для кого‑то навсегда. Она для футболистов, которые лучшие здесь и сейчас» 

Николай Писарев оценил вероятность возвращения Артема Дзюбы в сборную России.

«Хотеть попасть в сборную — это нормальные амбиции. Это вообще здорово. Чтобы попасть в команду, тогда, наверное, нужно демонстрировать это в каждой игре РПЛ и Кубка. Все возможно. Сборная не может быть закрыта для кого‑то вообще навсегда.

Сборная для футболистов, которые лучшие здесь и сейчас. А просто чтобы давать кому‑то забивать голы… Я, например, не сторонник этого, но повторюсь, что все возможно и никому нельзя говорить, что сборная для тебя закрыта», — сказал ассистент тренера сборной России.