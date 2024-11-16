Писарев о Дзюбе: «Сборная не может быть закрыта для кого‑то навсегда. Она для футболистов, которые лучшие здесь и сейчас»
Николай Писарев оценил вероятность возвращения Артема Дзюбы в сборную России.
«Хотеть попасть в сборную — это нормальные амбиции. Это вообще здорово. Чтобы попасть в команду, тогда, наверное, нужно демонстрировать это в каждой игре РПЛ и Кубка. Все возможно. Сборная не может быть закрыта для кого‑то вообще навсегда.
Сборная для футболистов, которые лучшие здесь и сейчас. А просто чтобы давать кому‑то забивать голы… Я, например, не сторонник этого, но повторюсь, что все возможно и никому нельзя говорить, что сборная для тебя закрыта», — сказал ассистент тренера сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости