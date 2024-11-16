«С Дзюбой в «Локомотиве» поступили не по-человечески. Повод для обиды коллеги дали весомый, там не первый раз происходят странные вещи». Агент Артема о клубе

Агент Артема Дзюбы рассказал о плохом отношении к футболисту в «Локомотиве».

Нападающий покинул «Локомотив» в конце прошлого сезона после истечения контракта.

«Я присутствовал при записи этого интервью Артема и был свидетелем того, как развивались все события в прошлом сезоне. Общался с коллегами из «Локомотива ». И могу подтвердить: в словах Артема нет ни доли выдумки, фэйка. Он на самом деле рассказал со своей стороны, как все было.

Говорить про обиды… Мое мнение: с Артемом в «Локомотиве» поступили просто не по-человечески. Пусть это будет обида. На мой взгляд, повод для такой обиды коллеги дали весомый. И часть болельщиков – судя по их реакции – замечает: в «Локомотиве» уже не в первый раз происходят странные вещи», – сказал представитель футболиста Леонид Гольдман .