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Ямаль может начать матч с «Сельтой» в запасе – вингер «Барсы» еще ощущает дискомфорт в голеностопе. Левандовски будет готов к матчу

Ламин Ямаль может не сыграть с «Сельтой».

Вингер «Барселоны» получил повреждение голеностопа в матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (2:5) – ожидалось, что он пропустит 2-3 недели.

По информации As, участие Ямаля в матче Ла Лиги с «Сельтой» 23 ноября остается под вопросом. Ламин ощущает дискомфорт при отсутствии защитной повязки.

Вопрос об участии 17-летнего вингера в ближайшем матче «Барселоны» будет решен в ближайшие несколько дней – вероятнее всего, Ямаль начнет игру с «Сельтой» на скамейке запасных и сыграет 20-25 минут.

Роберт Левандовски, получивший травму спины в матче с «Реал Сосьедад» (0:1), как ожидается, будет готов к игре в следующую субботу.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoБарселона
logoСельта
logoЛа Лига
logoтравмы
logoРоберт Левандовски
logoЛамин Ямаль
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