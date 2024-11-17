Ямаль может начать матч с «Сельтой» в запасе – вингер «Барсы» еще ощущает дискомфорт в голеностопе. Левандовски будет готов к матчу
Ламин Ямаль может не сыграть с «Сельтой».
Вингер «Барселоны» получил повреждение голеностопа в матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (2:5) – ожидалось, что он пропустит 2-3 недели.
По информации As, участие Ямаля в матче Ла Лиги с «Сельтой» 23 ноября остается под вопросом. Ламин ощущает дискомфорт при отсутствии защитной повязки.
Вопрос об участии 17-летнего вингера в ближайшем матче «Барселоны» будет решен в ближайшие несколько дней – вероятнее всего, Ямаль начнет игру с «Сельтой» на скамейке запасных и сыграет 20-25 минут.
Роберт Левандовски, получивший травму спины в матче с «Реал Сосьедад» (0:1), как ожидается, будет готов к игре в следующую субботу.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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