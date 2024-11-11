  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Левандовского травма спины. Форвард «Барсы» не поедет в сборную, врачи рекомендовали 10-дневный отдых
34

У Левандовского травма спины. Форвард «Барсы» не поедет в сборную, врачи рекомендовали 10-дневный отдых

Роберт Левандовски не поедет в сборную Польши из-за травмы.

Как сообщает Diario Sport, нападающий «Барсы» получил повреждение во вчерашнем выездном матче с «Реал Сосьедад» (0:1).

Уже в самолете у игрока сильно болела спина, и медицинская бригада «блауграны» провела обследование, порекомендовав ему 10-дневный отдых. «Барселона» проинформировала об этом Польскую футбольную федерацию, и обе стороны сочли целесообразным отозвать игрока, чтобы он мог отдохнуть и спокойно восстановиться. Таким образом, он пропустит матчи Польши с Португалией и Шотландией в Лиге наций.

Левандовски будет проходить лечение и заниматься в тренажерном зале.

Если все пойдет по плану, футболист должен быть готов к матчу Ла Лиги против «Сельты» после международного перерыва. Несмотря на это, вполне возможно, что Ханси Флик предоставит ему дополнительный отдых. Поляк, будучи в хорошей физической форме, сыграл практически во всех матчах этого сезона.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoСборная Португалии по футболу
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСборная Польши по футболу
logoтравмы
logoСборная Шотландии по футболу
Федерация футбола Польши
logoРоберт Левандовски
logoЛига наций УЕФА
logoЗдоровье
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Флик об отмене гола Левандовского после ВАР: «Это не вина судьи. Если бы засчитали, игра сложилась бы для «Барсы» иначе»
88сегодня, 05:27
Гол Левандовского «Сосьедаду» отменили после ВАР из-за офсайда у форварда «Барсы»
60вчера, 20:27Фото
Левандовски готов пойти на сокращение зарплаты при продлении контракта с «Барсой». Форвард счастлив в клубе (Diario Sport)
528 ноября, 10:35
Флик о том, что Левандовски забил 99-й гол в ЛЧ: «Если бы я знал, то, возможно, не стал бы его менять»
87 ноября, 11:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гонорары судей в РПЛ вырастут с 2025-го. Главный арбитр будет получать 214 тысяч рублей, ассистенты и судья ВАР – 107, резервный – 26 750 («СЭ»)
1324 минуты назад
Дивеев о драке ЦСКА и «Спартака»: «Арбитр всек Бабичу. Почему его не удалили, если так подумать логически? Шучу»
1025 минут назад
Как в 9 тысячах км от Москвы подростков влюбляют в футбол, чтобы оградить от улицы
48 минут назадСпецпроект
Рябчук о «Спартаке»: «Если математические шансы на золото есть, значит, мы верим в это. Мы доверяем друг другу»
3сегодня, 10:41
Воспитанник «Реала» Асенсио останется в первой команде до конца сезона. 21-летний защитник дебютировал в матче с «Осасуной» и отдал ассист
28сегодня, 10:36
Судьи больше всего ошибались в пользу «Краснодара» в первом круге – 4 раза, против «Динамо» Махачкала и «Зенита» – чаще всего. Егоров, Безбородов и Карасев – лидеры по ошибкам («СЭ»)
100сегодня, 10:29
У Джикии 2148 штрафов на более чем 2 млн рублей за нарушение ПДД с 2021 года, 1915 из них – за превышение скорости. 44 штрафа на 35 тысяч не оплачены до сих пор («Постньюс»)
103сегодня, 10:18
Альгуасиль об отмене гола Левандовского: «Сосьедад» превосходил «Барсу» с 1-й до 95-й минуты. Победа более чем справедлива»
34сегодня, 10:14
Мостовой думал, что Россия сыграет с Бурунди: «Бурунди или Бруней? Это вообще кто? Многие не знают, где эта страна находится. Просто ужас!»
102сегодня, 09:56
Дзюба не против стать тренером: «Вижу себя Бэтменом и Суперменом, а все, что плохое говорю, – это Веном внутри разговаривает. 90% футболистов в России превращаются в сказочных…»
46сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
Жоау Перейра возглавил «Спортинг» вместо перешедшего в «МЮ» Аморима
29 минут назад
Сухина об отмене гола «Краснодара»: «Фол надо было давать и без просмотра ВАР. Карасев принял правильное решение»
315 минут назад
Семин об уходе Амарала из «Спартака»: «Мы его в работе толком не видели – все было скрыто и находилось внутри команды. Сложно разобраться, кто пришел при нем и каково было его влияние на эти переходы»
137 минут назад
Экс-президент «Анкарагюджю», напавший на судью, получил более 4 с половиной лет тюрьмы по трем разным делам
50 минут назад
Кечинов оценил игру «Спартака»: «Три с плюсом – нестабильно провели 1-й круг и занимают 5-е место. Перед стартом сезона озвучивали несколько другие задачи»
258 минут назад
Де Дзерби – игрокам «Марселя» после 1:3 с «Осером»: «У вас нет яиц! Вы унизили меня и клуб перед нашей публикой»
2сегодня, 10:05
Касадо об отмене гола Левандовского: «Лиге придется проверить, его ли это нога. Рано или поздно станет известно, был ли офсайд. Если не засчитали гол, забитый по правилам, это серьезно»
14сегодня, 09:48
Дегтярев о паспорте РФ Сантоса: «Это только повышает конкуренцию. Лучше будут бегать наши, коренные!»
8сегодня, 09:43
У Ямаля травмирован голеностоп правой ноги – он не сыграл против «Сосьедада». В «Барсе» не дают прогнозов о сроках возвращения вингера
11сегодня, 09:06
«Локо» намерен продлить контракт Тикнизяна: «Находимся в процессе переговоров, в регулярном общении. Нет такого, что мы сделали предложение, а он думает»
8сегодня, 08:21