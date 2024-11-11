У Левандовского травма спины. Форвард «Барсы» не поедет в сборную, врачи рекомендовали 10-дневный отдых
Как сообщает Diario Sport, нападающий «Барсы» получил повреждение во вчерашнем выездном матче с «Реал Сосьедад» (0:1).
Уже в самолете у игрока сильно болела спина, и медицинская бригада «блауграны» провела обследование, порекомендовав ему 10-дневный отдых. «Барселона» проинформировала об этом Польскую футбольную федерацию, и обе стороны сочли целесообразным отозвать игрока, чтобы он мог отдохнуть и спокойно восстановиться. Таким образом, он пропустит матчи Польши с Португалией и Шотландией в Лиге наций.
Левандовски будет проходить лечение и заниматься в тренажерном зале.
Если все пойдет по плану, футболист должен быть готов к матчу Ла Лиги против «Сельты» после международного перерыва. Несмотря на это, вполне возможно, что Ханси Флик предоставит ему дополнительный отдых. Поляк, будучи в хорошей физической форме, сыграл практически во всех матчах этого сезона.
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