Ямаль пропустит 2-3 недели из-за травмы голеностопа. Левандовски выбыл на 10 дней из-за повреждения спины

Ламин Ямаль пропустит до трех недель из-за травмы.

«Барселона» сообщила о растяжении правого голеностопа первой степени у вингера команды. Ламин Ямаль пропустит от двух до трех недель.

У Роберта Левандовского травма спины . Он пропустит примерно 10 дней.

Ямаль получил повреждение в игре Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2) и не сыграл против «Реал Сосьедад» (0:1).

Левандовски получил травму в ходе матча против «Сосьедада».