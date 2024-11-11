Ямаль пропустит 2-3 недели из-за травмы голеностопа. Левандовски выбыл на 10 дней из-за повреждения спины
Ламин Ямаль пропустит до трех недель из-за травмы.
«Барселона» сообщила о растяжении правого голеностопа первой степени у вингера команды. Ламин Ямаль пропустит от двух до трех недель.
У Роберта Левандовского травма спины. Он пропустит примерно 10 дней.
Ямаль получил повреждение в игре Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2) и не сыграл против «Реал Сосьедад» (0:1).
Левандовски получил травму в ходе матча против «Сосьедада».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Барселоны»
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