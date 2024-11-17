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Эрик Гарсия восстановится после паузы на сборные. Он может сыграть за «Барсу» против «Сельты»

Эрик Гарсия может сыграть за «Барселону» после международного перерыва.

Игрок «Барселоны» получил повреждение перед матчем с «Севильей» (5:1) 20 октября. Гарсия попал в стартовый состав команды на игру 10-го тура Ла Лиги, но во время разминки почувствовал дискомфорт в приводящей мышце правого бедра.

Как сообщает Mundo Deportivo, футболист находится на заключительном этапе восстановления. Во время паузы на сборные испанец проводит интенсивные индивидуальные тренировки на базе клуба, включающие бег и упражнения с мячом.

Предполагается, что Гарсия может выйти на поле 23 ноября – «Барселоне» предстоит выездной матче с «Сельтой» в 14-м туре Ла Лиги.

Точные сроки возвращения футболиста будут обозначены техническим персоналом во главе с Ханси Фликом, который стремится ротировать игроков в условиях загруженного календаря.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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220 октября, 19:02
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