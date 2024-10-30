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Араухо вернется на поле после ноябрьской паузы. В «Барсе» планируют, что защитник сыграет с «Сельтой» 23 ноября

Рональд Араухо может сыграть за «Барселону» после ноябрьской паузы на сборные.

Защитник «Барселоны» получил травму правого бедра в составе сборной Уругвая в четвертьфинальном матче Кубка Америки против Бразилии (0:0, 4:2 по пенальти) этим летом.

Как сообщает Marca, защитник вступает в завершающую стадию восстановления от травмы. Изначально ожидалось, что он вернется только в начале январе, но запланированный срок удалось значительно сократить.

Скоро уругваец должен приступить к тренировкам в общей группе. Если все пойдет по плану и не возникнет новых проблем, его возвращение на поле может состояться в матче против «Сельты» 23 ноября.

В штабе «Барселоны» не намерены рисковать здоровьем игрока. Главный тренер Ханси Флик не хочет рисковать рецидивом, поэтому будет возвращать Араухо в состав постепенно, как это ранее происходило с Ансу Фати, Френки де Йонгом и Гави.

Вместе с тем, на скорое возвращение защитника рассчитывают ради усиления конкурентоспособности в центре защиты и предоставления отдыха Пау Кубарси и Иньиго Мартинесу, которые сыграли практически все матчи с начала сезона.

Араухо о травме: «Я вернусь сильным как бык. Быть капитаном «Барсы» – привилегия и гордость. Задача – выиграть титулы в этом сезоне»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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logoХанс-Дитер Флик
logoИньиго Мартинес
logoРональд Араухо
logoЗдоровье
logoПау Кубарси
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