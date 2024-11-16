Генсек РФС о том, зачем нужны матчи с соперниками вроде Брунея: «Атмосфера на стадионе лучше всего отвечает на вопрос. Игры сборной – праздник, мы набираем очки в рейтинг ФИФА»
– Зачем сборной России нужны матчи с такими соперниками, как Бруней? Что они дают сборной?
– Думаю, что атмосфера матча на стадионе в Краснодаре, а до этого в Москве и Волгограде лучше всего отвечает на этот вопрос. Матчи национальной команды – это праздник для болельщиков нашей страны, и дополнительная ответственность для футболистов и тренеров.
Плюс, что немаловажно, международные матчи нашей команды идут в зачет официального рейтинга ФИФА, где нам даже в эпоху отстранения от официальных соревнований удается оставаться в третьем десятке сильнейших команд планеты из более, чем 200
– В сборной Брунея играют полупрофессионалы: нефтяники, полицейские и военные. Это не смущало при организации матча и как вообще происходит поиск соперников?
– В сборных Сан-Марино, Гибралтара, Фарерских островов, выступающих в отборочных матчах европейского континента, точно также играют полупрофессионалы. В мире достаточно много стран, где, лишь играя в футбол, люди элементарно не смогут прокормить свою семью.
Не вижу в этом ничего предосудительного. Тренерский штаб решает свои задачи, в городе – праздник, на трибунах почти 30 тысяч, мы набираем очки в мировой рейтинг – что тут может смущать.
– Краснодар – город, в который нельзя добраться на самолете. Из-за этого путь сборной России и сборной Брунея до места проведения матча увеличился. Почему матч с Брунеем провели здесь, а не в Калининграде, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге или Саранске?
– Каждый год мы стараемся проводить матчи национальной сборной в различных регионах нашей страны, чтобы подарить людям праздник. Ведь в рамках проведения матчей предусмотрена масштабная развлекательная программа для болельщиков, медиа активности для журналистов, проходят открытые тренировки для ребят из местных спортшкол.
В Краснодаре сборная играла в последний раз семь лет назад. Считаем, что Краснодар этот праздник заслужил и принял сборную очень гостеприимно. Мы благодарны клубу и всем краснодарским болельщикам за поддержку! – заявил Максим Митрофанов в интервью Спортсу’‘.
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