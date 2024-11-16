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Генсек РФС о том, зачем нужны матчи с соперниками вроде Брунея: «Атмосфера на стадионе лучше всего отвечает на вопрос. Игры сборной – праздник, мы набираем очки в рейтинг ФИФА»

Генсек РФС высказался на тему матчей сборной России.

– Зачем сборной России нужны матчи с такими соперниками, как Бруней? Что они дают сборной?

– Думаю, что атмосфера матча на стадионе в Краснодаре, а до этого в Москве и Волгограде лучше всего отвечает на этот вопрос. Матчи национальной команды – это праздник для болельщиков нашей страны, и дополнительная ответственность для футболистов и тренеров.

Плюс, что немаловажно, международные матчи нашей команды идут в зачет официального рейтинга ФИФА, где нам даже в эпоху отстранения от официальных соревнований удается оставаться в третьем десятке сильнейших команд планеты из более, чем 200 

– В сборной Брунея играют полупрофессионалы: нефтяники, полицейские и военные. Это не смущало при организации матча и как вообще происходит поиск соперников?

– В сборных Сан-Марино, Гибралтара, Фарерских островов, выступающих в отборочных матчах европейского континента, точно также играют полупрофессионалы. В мире достаточно много стран, где, лишь играя в футбол, люди элементарно не смогут прокормить свою семью.

Не вижу в этом ничего предосудительного. Тренерский штаб решает свои задачи, в городе – праздник, на трибунах почти 30 тысяч, мы набираем очки в мировой рейтинг – что тут может смущать. 

– Краснодар – город, в который нельзя добраться на самолете. Из-за этого путь сборной России и сборной Брунея до места проведения матча увеличился. Почему матч с Брунеем провели здесь, а не в Калининграде, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге или Саранске?

– Каждый год мы стараемся проводить матчи национальной сборной в различных регионах нашей страны, чтобы подарить людям праздник. Ведь в рамках проведения матчей предусмотрена масштабная развлекательная программа для болельщиков, медиа активности для журналистов, проходят открытые тренировки для ребят из местных спортшкол.

В Краснодаре сборная играла в последний раз семь лет назад. Считаем, что Краснодар этот праздник заслужил и принял сборную очень гостеприимно. Мы благодарны клубу и всем краснодарским болельщикам за поддержку! – заявил Максим Митрофанов в интервью Спортсу’‘.

«Я не хотел ехать в Россию, но мама сказала: «Это твой шанс». Как и зачем Россия побеждала Бруней

11:0 – крупнейшая победа в истории сборной России. Бруней уничтожен

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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