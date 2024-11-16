Шпрыгин о соперниках России: «Сирия — важный в дипломатическом плане матч. Осталось, чтобы с Ираном и КНДР сыграли»
Александр Шпрыгин высказался о товарищеских матчах сборной России.
«Сборной надо играть. В той ситуации, в которой находится наша страна и заложником которой является спорт, РФС правильно делает, что сборная играет, пусть хотя бы с Брунеем (11:0). Пусть какие-никакие игры проводят, и летопись пишется.
Сирия — это важный в дипломатическом плане матч. Осталось, чтобы с Ираном и с Северной Кореей сыграли.
Говорили про Азию, чтобы туда перейти. Может, и не надо туда идти, но пока матчи будут такие. Главное, чтобы ребята, выступая за сборную, травмы не получили», — сказал глава Всероссийского объединения болельщиков.
Сборная России сыграет с Сирией 19 ноября в Волгограде.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости