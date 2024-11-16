Шпрыгин о соперниках России: «Сирия — важный в дипломатическом плане матч. Осталось, чтобы с Ираном и КНДР сыграли»

Александр Шпрыгин высказался о товарищеских матчах сборной России.

«Сборной надо играть. В той ситуации, в которой находится наша страна и заложником которой является спорт, РФС правильно делает, что сборная играет, пусть хотя бы с Брунеем (11:0). Пусть какие-никакие игры проводят, и летопись пишется.

Сирия — это важный в дипломатическом плане матч. Осталось, чтобы с Ираном и с Северной Кореей сыграли.

Говорили про Азию, чтобы туда перейти. Может, и не надо туда идти, но пока матчи будут такие. Главное, чтобы ребята, выступая за сборную, травмы не получили», — сказал глава Всероссийского объединения болельщиков.

Сборная России сыграет с Сирией 19 ноября в Волгограде.