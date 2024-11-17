100 лет назад сборная СССР провела первый официальный матч. В 1938-м автора одного из голов расстреляли

16 ноября 1924 года сборная СССР по футболу провела первый официальный матч в своей истории.

100 лет назад советская команда на спортивной площадке имени Воровского в Москве в товарищеском поединке встретилась со сборной Турции и одержала победу со счетом 3:0. Свидетелями знаменательного события стали 15 тысяч зрителей, собравшиеся на главной футбольной арене страны тех лет.

И это в весьма неприятную погоду: хроники утверждают, что в тот день в столице нового государства валил снег, а градусник показывал морозные -5.

«Долго не смолкавшими аплодисментами встретила публика обе команды. На флагштоках были подняты национальные флаги Турции и СССР, прозвучал турецкий гимн, затем «Интернационал». Судья вызвал капитанов команд, бросил монету. Право выбора получил капитан турецкой команды Нихат, который тут же показал, какие ворота ему приглянулись. В 15 часов 45 минут мяч в игру ввели советские футболисты. Исаков отдал пас Бутусову, тот передал мяч Филиппову. Игра началась. Первая в истории игра с участием сборной СССР», – так Леонид Горянов описывал исторический момент в книге «Под флагом Родины».

Первый гол в истории советской команды ждали недолго. Уже на 14-й минуте точным ударом отметился капитан команды, форвард ленинградского «Выборгского района» (бывший «Унитас», будущий «Пищевкус») Михаил Бутусов. Он же оформил дубль в середине первой половины игры.

А во втором тайме разгром гостей оформил нападающий харьковского «Штурма» Александр Шпаковский. В 1938 году его арестовали по анонимному доносу как участника военно-боевой белогвардейской организации и через три месяца расстреляли. 23 мая 1958 года его полностью реабилитировали.

Однако есть об Александре Шпаковском и другие данные, но тоже незавидные. Некоторые источники говорят, что чемпион СССР-1924 умер в 1942 году в лагере в Хабаровском крае, где отбывал срок по ложному обвинению.

«Нам безусловно полезно встречаться с заграничными командами высокого класса. Каждая такая встреча является отличным агитационным средством, служит колоссальным импульсом для повышения техники. Пятнадцать тысяч зрителей! Это язык цифр и фактов! Это действительный показатель заинтересованности футболом. Пусть пока только футболом, но наша задача – интерес к футболу превратить в интерес к физкультуре в самом широком понимании», – писала газета «Красный спорт» в отчете о матче.

Первым главным тренером сборной СССР стал Михаил Козлов, который занимал эту должность до 1935 года, то есть весь первый период существования национальной команды. В 1936 году начали разыгрываться чемпионаты СССР, советский футбол на международной арене стали представлять профсоюзные клубы, поэтому сборная СССР не собиралась вплоть до Олимпиады 1952 года.

Кстати, именно Михаил Козлов осенью 1936 года привел московский «Спартак» в первому чемпионству, после чего завершил тренерскую деятельность.

А вот состав команды на этот без преувеличения исторический матч:

Николай Соколов (Яхт-клуб Райкомвода), Михаил Рущинский (Яхт-клуб Райкомвода), Петр Ежов («Петроградский район»), Петр Филиппов («Ленинградский уезд»), Федор Селин (Яхт-клуб Райкомвода), Иван Привалов («КФК Харьков»), Петр Григорьев («Центральный район»), Михаил Бутусов («Выборгский район»), Петр Исаков («Красная Пресня»), Александр Шпаковский («Штурм Харьков»), Алексей Шапошников («Красное Орехово»).

Впереди у сборной СССР по футболу победы на чемпионатах Европы, золотые медали Олимпийских игр, статус вечных фаворитов чемпионатов мира и звание «чемпионов мира по товарищеским матчам».

Последний матч команда провела 13 ноября 1991 года. И тоже выиграла 3:0. И тоже у соперника, который, скажем так, немного связан с Турцией – у Кипра.

Но это уже другая история.

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Фото: en.wikipedia.org