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«В России нет маркетинга в футболе, просто тупая господдержка. Многие прилично зарабатывают на этом, зачем им что-то менять и развивать?» Первак об РПЛ

Юрий Первак выступил за возвращение лиги России к системе «весна – осень» .

«Я всегда за более короткий перерыв во время чемпионата. Но мы живем в таком климате, когда перерыв неизбежен. Нужно было просто вернуться к системе «весна – осень» и не обращать внимания, как играет Европа. Мы же за период новой системы не выиграли Лигу чемпионов, даже до полуфинала не доходили. Надо было оставаться при старой схеме. По ней играет Швеция, Финляндия, Норвегия, северные страны. 

Возможно ли вернуть чемпионат в старую систему проведения? Руководители пусть думают. Но почему бы и нет. Например, сейчас футболистам платят деньги посреди сезона, когда они по три месяца не играют.

У нас в России вообще нет маркетинга в футболе. Может, у нескольких в РПЛ есть, но ниже там капец, просто ничего нет. Просто тупая господдержка.

А где такое вообще есть? Кроме России, наверное, только в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Беларуси. Надо думать об этом, что деньги тратятся.

Но многие прилично зарабатывают на этом. Поэтому зачем им думать, что-то менять и развивать?» – заявил бывший генеральный директор «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
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