Арсен Адамов: «Кадыров – главный болельщик «Ахмата». К сожалению, он сейчас перестал ходить на наши матчи»
Арсен Адамов назвал Рамзана Кадырова главным болельщиком «Ахмата».
– Давно вы лично встречались с Рамзаном Кадыровым?
– К сожалению, он сейчас перестал ходить на наши матчи. Надеюсь, мы выправим ситуацию, и он придет на одну из игр. Для всех это будет огромной мотивацией.
Последняя моя личная встреча с ним была около четырех лет назад.
– Как вы думаете, он в курсе происходящего сейчас?
– Я думаю, он видит и переживает за то, где сейчас находится клуб. Он точно наш главный болельщик, – сказал защитник «Ахмата», арендованный у «Зенита».
Кадыров занимает должность почетного президента «Ахмата».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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