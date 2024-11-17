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Арсен Адамов: «Кадыров – главный болельщик «Ахмата». К сожалению, он сейчас перестал ходить на наши матчи»

Арсен Адамов назвал Рамзана Кадырова главным болельщиком «Ахмата».

– Давно вы лично встречались с Рамзаном Кадыровым?

– К сожалению, он сейчас перестал ходить на наши матчи. Надеюсь, мы выправим ситуацию, и он придет на одну из игр. Для всех это будет огромной мотивацией.

Последняя моя личная встреча с ним была около четырех лет назад.

– Как вы думаете, он в курсе происходящего сейчас?

– Я думаю, он видит и переживает за то, где сейчас находится клуб. Он точно наш главный болельщик, – сказал защитник «Ахмата», арендованный у «Зенита».

Кадыров занимает должность почетного президента «Ахмата».

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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