Президент «Ахмата» Кадыров о 3:2 с «Ростовом»: «Поздравляю самого главного болельщика, моего отца Рамзана Ахматовича. Все выполнили план на игру»

Президент «Ахмата» прокомментировал первую победу команды в сезоне Мир РПЛ.

В 13-м туре Мир РПЛ грозненцы на выезде обыграли «Ростов » (3:2).

«С победой родного клуба я поздравляю самого главного болельщика, моего дорогого отца, Главу ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, тренерский штаб, футболистов и всех фанатов.

Победа на выезде – отличный результат. В некоторых матчах чемпионата нашим игрокам крайне не везло, теряли очки на последних минутах игр. Сегодня концентрация была на необходимом уровне. Все выполнили план на игру и тренерскую установку.

Желаю удачи в дальнейших матчах Премьер-лиги и Кубка России, где коллектив выполнил поставленную задачу, выйдя из группы в плей-офф Пути РПЛ. «Ахмат» – сила!» – написал Ахмат Кадыров.