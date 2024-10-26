Президент «Ахмата» Кадыров о 3:2 с «Ростовом»: «Поздравляю самого главного болельщика, моего отца Рамзана Ахматовича. Все выполнили план на игру»
Президент «Ахмата» прокомментировал первую победу команды в сезоне Мир РПЛ.
В 13-м туре Мир РПЛ грозненцы на выезде обыграли «Ростов» (3:2).
«С победой родного клуба я поздравляю самого главного болельщика, моего дорогого отца, Главу ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, тренерский штаб, футболистов и всех фанатов.
Победа на выезде – отличный результат. В некоторых матчах чемпионата нашим игрокам крайне не везло, теряли очки на последних минутах игр. Сегодня концентрация была на необходимом уровне. Все выполнили план на игру и тренерскую установку.
Желаю удачи в дальнейших матчах Премьер-лиги и Кубка России, где коллектив выполнил поставленную задачу, выйдя из группы в плей-офф Пути РПЛ. «Ахмат» – сила!» – написал Ахмат Кадыров.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ахмата Кадырова
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