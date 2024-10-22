Экс-игрок «Терека» Маурисио: «Кадыров решил сыграть с нами в двусторонке и в какой-то момент закричал: «Почему не пасуете на меня?» После этого практически каждая передача шла на него»

Экс-игрок «Терека» Маурисио рассказал, как играл в футбол с Рамзаном Кадыровым.

– А ты играл когда-нибудь с Кадыровым в футбол?

– Да, конечно. Вообще Кадыров очень любит футбол и клуб «Ахмат».

Помню, как один раз во время двусторонки он решил сыграть с нами. Прошло несколько минут, а мяч все не доходит до Кадырова. Сразу же хочу сказать, что футболисты не специально так делали. И в какой-то момент Кадыров закричал: «Почему вы не пасуете на меня? Я хочу играть в футбол – дайте мне мяч!»

После этого практически каждая передача шла на него, – сказал бразилец, выступавший за грозненский клуб (ныне «Ахмат ») с 2010 по 2016 годы.

Экс-игрок «Терека» Маурисио: «В 2014-м Кадыров вручал всем медали. Меня вызвали, а медали нет. Спрашиваю у него: «Где она?» Он мне подарил коробку – бутсы с бриллиантами»