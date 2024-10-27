Бетербиев поздравил Чимаева: «Блестящая победа Хамзата. Знаю, что за него искренне болел мой дорогой брат Рамзан Кадыров»
Артур Бетербиев поздравил Хамзата Чимаева с победой над Робертом Уиттакером.
«Искренне поздравляю моего дорогого брата, именитого бойца UFC Хамзата Чимаева с блестящей победой в соглавном поединке UFC 308!
Знаю, что за него искренне болели мой дорогой брат, Глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров и вместе с ним вся республика, которая заслуженно гордится победителем!
Желаем Хамзату новых свершений, здоровья и удачи в следующих боях!», – написал в телеграм-канале Артур Бетербиев.
«Я почувствовал, что сломал ему челюсть». Чимаев раздавил Уиттакера за три минуты
Сломанная челюсть и зубы – соперник Чимаева постучал через секунду после болевого
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: телеграм-канал Артура Бетербиева
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости