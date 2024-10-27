  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Бетербиев поздравил Чимаева: «Блестящая победа Хамзата. Знаю, что за него искренне болел мой дорогой брат Рамзан Кадыров»
0

Бетербиев поздравил Чимаева: «Блестящая победа Хамзата. Знаю, что за него искренне болел мой дорогой брат Рамзан Кадыров»

Артур Бетербиев поздравил Хамзата Чимаева с победой над Робертом Уиттакером.

«Искренне поздравляю моего дорогого брата, именитого бойца UFC Хамзата Чимаева с блестящей победой в соглавном поединке UFC 308!

Знаю, что за него искренне болели мой дорогой брат, Глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров и вместе с ним вся республика, которая заслуженно гордится победителем!

Желаем Хамзату новых свершений, здоровья и удачи в следующих боях!», – написал в телеграм-канале Артур Бетербиев.

«Я почувствовал, что сломал ему челюсть». Чимаев раздавил Уиттакера за три минуты

Сломанная челюсть и зубы – соперник Чимаева постучал через секунду после болевого

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: телеграм-канал Артура Бетербиева
logoАртур Бетербиев
logoUFC
logoРамзан Кадыров
logoMMA
logoбокс
logoХамзат Чимаев
logoUFC 308
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Топурия вырубил Холлоуэя, победы Чимаева, Анкалаева и Шары Буллета – супертурнир UFC в Абу-Даби
9вчера, 20:50
Хамзат Чимаев досрочно победил Роберта Уиттакера в соглавном бою UFC 308
65вчера, 20:09
Хамзат Чимаев выиграл 14-й бой в карьере
7вчера, 20:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Илия Топурия: «Никто не мог засабмитить Махачева. Я буду первым»
8вчера, 23:10
Бонусы UFC 308: Топурия, Чимаев и Шара Буллет получат по $50 тысяч за лучшее выступление вечера
1вчера, 23:01
Сехудо – о Чимаеве: «Признаю неправоту. Дана, дай ему титульник»
3вчера, 22:31
Уайт – о следующем сопернике Топурии: «Волкановски – один из возможных вариантов»
15вчера, 21:53
Мойкано – о победе Анкалаева: «Это тот парень, который победит Перейру без попыток тейкдауна?!»
10вчера, 21:46
Гейджи – о победе Топурии: «Адский финиш. У Илии каменные руки»
5вчера, 21:38
Ислам Махачев: «Держи голову выше, Макс, ты легенда»
13вчера, 21:27
Хилл – после победы Анкалаева: «Удачи в продаже титульного боя!»
9вчера, 21:21
Топурия повалил Холлоуэя после удара левой и добил
10вчера, 21:08Видео
Макс Холлоуэй проиграл в пятом титульном бою в карьере. Счет в титульниках – 5:5
21вчера, 20:50
Ко всем новостям
Последние новости
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото