Бетербиев поздравил Чимаева: «Блестящая победа Хамзата. Знаю, что за него искренне болел мой дорогой брат Рамзан Кадыров»

Артур Бетербиев поздравил Хамзата Чимаева с победой над Робертом Уиттакером.

«Искренне поздравляю моего дорогого брата, именитого бойца UFC Хамзата Чимаева с блестящей победой в соглавном поединке UFC 308!

Знаю, что за него искренне болели мой дорогой брат, Глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров и вместе с ним вся республика, которая заслуженно гордится победителем!

Желаем Хамзату новых свершений, здоровья и удачи в следующих боях!», – написал в телеграм-канале Артур Бетербиев .

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