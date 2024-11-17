Чалов не сыграет с Сирией и вернется в расположение ПАОК («Р-Спорт»)

Федор Чалов не сыграет против сборной Сирии.

«Федор Чалов точно не сыграет за сборную России в матче с командой Сирии. Он вернется в расположение своего клуба», – сказал источник «Р-Спорта ».

Чалов вышел в старте в товарищеском матче против Брунея (11:0). Форвард ПАОК провел на поле 60 минут и не отметился результативными действиями.

Встреча между сборными России и Сирии пройдет 19 ноября в Волгограде.