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Чалов не сыграет с Сирией и вернется в расположение ПАОК («Р-Спорт»)

Федор Чалов не сыграет против сборной Сирии.

«Федор Чалов точно не сыграет за сборную России в матче с командой Сирии. Он вернется в расположение своего клуба», – сказал источник «Р-Спорта».

Чалов вышел в старте в товарищеском матче против Брунея (11:0). Форвард ПАОК провел на поле 60 минут и не отметился результативными действиями.

Встреча между сборными России и Сирии пройдет 19 ноября в Волгограде.

Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
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