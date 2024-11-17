Чалов не сыграет с Сирией и вернется в расположение ПАОК («Р-Спорт»)
Федор Чалов не сыграет против сборной Сирии.
«Федор Чалов точно не сыграет за сборную России в матче с командой Сирии. Он вернется в расположение своего клуба», – сказал источник «Р-Спорта».
Чалов вышел в старте в товарищеском матче против Брунея (11:0). Форвард ПАОК провел на поле 60 минут и не отметился результативными действиями.
Встреча между сборными России и Сирии пройдет 19 ноября в Волгограде.
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