Рэзван Луческу: «Приходится выпускать неготовых игроков. Форварды ПАОК принимают неправильные решения, они должны лучше бороться»

Главный тренер ПАОК объяснил неудачный старт сезона и неудачную игру форвардов.

Главный тренер ПАОК созвал внеплановую пресс-конференцию, чтобы высказаться о проблемах в команде.

«Нам нужно сосредоточиться на том, как решать свои проблемы. Сейчас хороший момент для рестарте. Я хочу, чтобы игроки выкладывались на 110% и работали вместе. Речь идет о наших карьерах. Моя цель – создать команду бойцов.

До этого вся ответственность лежала на мне, но с этого момента ответственность будут нести и футболисты. Они должны лучше работать, чтобы мы могли выйти из этой сложной ситуации. У игроков, которые давно в команде, все еще есть менталитет победителей, мы должны его вернуть, привить всей команде. Те, кто недавно пришел, должны быть скромнее – и должны работать правильно вместе с теми, кто в команде давно.

Я не хочу обсуждать трансферы и свои отношения с клубом. Для меня главное – найти способ мотивировать своих игроков, пробудить их и изменить наше положение. Когда мы проигрываем, приходится выпускать игроков, не готовых ментально. Думаю, во многом именно это и создает нам проблемы.

Нашим форвардам не хватает ясности мысли, поэтому они ошибаются, принимают неверные решения тогда, когда нужно реализовывать моменты – а мы создаем их много. Хочу, чтобы нападающие лучше боролись – тогда появятся и голы.

Я недостаточно наладил отношения в команде, чтобы мы могли сражаться друг за друга. Нам нужно восстановить правильный менталитет, как в прошлом году, когда мы выиграли титул», – заявил Луческу .

У нападающего ПАОК Федора Чалова за 18 матчей в ПАОК один гол и одна голевая передача . Команда идет на 4-м месте в чемпионате Греции с отставанием от лидеров в 1 очко.

Следующий матч ПАОК Чалова и Магомеда Оздоева смотрите в прямом эфире на Спортсе ’’ – в воскресенье, 24 ноября, против «Астераса» в гостях . Начало – в 20:30 мск.