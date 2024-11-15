  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • 1.07 на гол Тюкавина Брунею – самый низкий коэффициент на гол игрока сборной России в истории
1

1.07 на гол Тюкавина Брунею – самый низкий коэффициент на гол игрока сборной России в истории

Сборные России и Брунея проведут товарищеский матч в Краснодаре.

Константин Тюкавин – самый вероятный автор гола в сегодняшней игре за 1.07. Это самый низкий коэффициент на гол игрока сборной России за всю историю.

За 1.08 можно поставить на то, что отличится Федор Чалов или Тамерлан Мусаев. На гол Алексея Батракова, Ивана Облякова и Алексея Миранчука дают по 1.15.

На дубль Тюкавина дают коэффициент 1.47, на 2+ гола Мусаева и Чалова – по 1.50.

Матч состоится 15 ноября и начнется в 19:00 мск.

Ставочная вики Спортса

Букмекеры вернули линию на матч Россия – Бруней. Там космические форы и тоталы – в ожидании 10+ голов

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoПАОК
Ставки на спорт
logoсборная Брунея
товарищеские матчи (сборные)
logoАлексей Миранчук
logoФедор Чалов
logoИван Обляков
logoАтланта Юнайтед
Ставки на футбол
Ставки на сегодня
logoТамерлан Мусаев
logoКонстантин Тюкавин
прогнозы на футбол
logoАлексей Батраков
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Арман Царукян: «Тайсон будет опасен в первых раундах, но Пол не даст ему шанса на дистанции»
229 минут назад
Португалия за 1.25 – огромный фаворит пары с Польшей. Забирайте бонус до 15 000 ₽ и ставьте на матчи сборных
сегодня, 11:00Реклама
Ян – о бое Тайсона и Пола: «Уже известно, кто победит. Это время Пола, его раскрутка, его внимание»
1сегодня, 10:30
Жених из Актюбинска проиграл на ставках деньги невесты
2сегодня, 08:44
«Фонбет» и PARI вошли в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes. В 2023-м букмекеры не попали в список
1сегодня, 07:58
В Великобритании зафиксировали рост зависимости школьников от азартных игр
сегодня, 07:40
Лукаку не забивает за сборную 4 матча подряд – худшая серия с 2018-го. 2.70 – забьет Италии
вчера, 14:44
Букмекер Betway объявил о прекращении работы в Бразилии. 1 января в стране запускается легальный рынок спортивных ставок
вчера, 13:40
Все матчи на Итоговом турнире ATP завершились за 2 сета. Букмекеры рассчитывают на продление тренда
вчера, 12:42
Суд в 4-й раз продлил запрет определенных действий экс-гендиректору БК «Мелбет» Ляпустину – еще на 3 месяца
вчера, 11:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Битва на Урале» – праздник бокса с «Мелбет»
сегодня, 08:32Друзья сайта
Евгения Медведева проведет автограф-сессию на ЦСКА Арене
вчера, 14:42Друзья сайта
Миллион фрибетов на матчах сборной
вчера, 14:33Друзья сайта
«Лига Ставок» подвела итоги акции «Умножаем на 100» на матче памяти Федора Черенкова
вчера, 13:17Друзья сайта
Бельгия – Италия: игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита матча Лиги наций
вчера, 12:28Друзья сайта
«Лига Ставок» – первый и единственный в России букмекер с социальной сетью в мобильном приложении
вчера, 10:36Друзья сайта
Форлан в 45 лет проведет первый профессиональный матч в теннисе – на «Челленджере» в Монтевидео. Букмекеры уверены, что экс-форвард «МЮ» проиграет
1113 ноября, 11:31
«Лига Ставок» проведет благотворительную акцию на матче памяти Фёдора Черенкова
13 ноября, 07:58Друзья сайта
«Спартак» забивает первым в КХЛ семь матчей подряд. 2.03 – продление тренда с «Локомотивом»
212 ноября, 14:57
Камбэк «Атлетико» в добавленное время спас экспресс клиента BetBoom на исходы матчей Лиги Чемпионов с кэфом 1268! Беттор выиграл более 2 500 000 рублей со ставки в 2 000!
12 ноября, 14:32Друзья сайта