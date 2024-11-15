1.07 на гол Тюкавина Брунею – самый низкий коэффициент на гол игрока сборной России в истории
Сборные России и Брунея проведут товарищеский матч в Краснодаре.
Константин Тюкавин – самый вероятный автор гола в сегодняшней игре за 1.07. Это самый низкий коэффициент на гол игрока сборной России за всю историю.
За 1.08 можно поставить на то, что отличится Федор Чалов или Тамерлан Мусаев. На гол Алексея Батракова, Ивана Облякова и Алексея Миранчука дают по 1.15.
На дубль Тюкавина дают коэффициент 1.47, на 2+ гола Мусаева и Чалова – по 1.50.
Матч состоится 15 ноября и начнется в 19:00 мск.
Букмекеры вернули линию на матч Россия – Бруней. Там космические форы и тоталы – в ожидании 10+ голов
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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