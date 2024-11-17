Личка о Мостовом: «Будет ставить качественную игру, которая нравилась бы болельщикам. Вряд ли будет располагать 9 человек перед своими воротами и играть в длинный пас»
Марцел Личка высказался о тренерских перспективах Александра Мостового.
– Вы упомянули российских тренеров без работы. Мостовой, например, совсем недавно проходил стажировку в «Динамо».
– Важнейшее для тренера на стажировке – учиться и воспринимать много информации. Потом нужно делать анализ и использовать это в своей философии.
Копировать другого тренера тоже плохо. Мы все хотим играть как Гвардиола, но это невозможно. У каждого свои мысли. Саша по-своему видит футбол. Он должен идти по своей дороге.
– Как вы думаете, какой он тренер? На кого Мостовой может быть похож?
– Думаю, он будет ставить качественную игру, которая нравилась бы болельщикам. Не думаю, что он будет располагать девять человек перед своими воротами и играть в длинный пас, – заявил главный тренер «Динамо».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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