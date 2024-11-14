Гусев о стажировке Мостового в «Динамо»: «У него такой опыт, что советы не нужны. Любому тренерскому штабу не помешал бы»
Ролан Гусев высказался о стажировке Александра Мостового в «Динамо».
Экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России провел трехдневную стажировку в штабе Марцела Лички в рамках обучения в тренерской академии РФС.
«Мы каждый день общаемся с Мостовым. Его стажировка в «Динамо» прошла отлично.
У него такой опыт, что советы ему не нужны. Саша любому тренерскому штабу не помешал бы», – заявил помощник главного тренера «Динамо».
Мостовой готов войти в тренерский штаб Лички в «Динамо»: «Гусев меня всегда боялся. Как раз играли в падел с Роланом – я же основатель этого спорта в России»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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