Гусев о стажировке Мостового в «Динамо»: «У него такой опыт, что советы не нужны. Любому тренерскому штабу не помешал бы»

Ролан Гусев высказался о стажировке Александра Мостового в «Динамо».

Экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России провел трехдневную стажировку в штабе Марцела Лички в рамках обучения в тренерской академии РФС.

«Мы каждый день общаемся с Мостовым . Его стажировка в «Динамо» прошла отлично.

У него такой опыт, что советы ему не нужны. Саша любому тренерскому штабу не помешал бы», – заявил помощник главного тренера «Динамо ».

Мостовой готов войти в тренерский штаб Лички в «Динамо»: «Гусев меня всегда боялся. Как раз играли в падел с Роланом – я же основатель этого спорта в России»