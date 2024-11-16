Тайсон о расизме: «У футболистов очень громкий голос, мы не должны молчать. Я всегда буду бороться за равенство не только ради себя, но и ради молодых людей и их семей»

Тайсон высказался о борьбе с расизмом в футболе.

Интервью бразильца сайту УЕФА приурочено к Международному дню терпимости, введенному по инициативе ООН.

«Я считаю, что мы не должны молчать, когда сталкиваемся с чем-то настолько серьезным. Я поднимаю кулак [празднуя голы], чтобы показать свою ответственность и силу, поскольку я из тех, кто борется за свои идеалы. Многие дети присылают мне в социальные сети фотографии, на которых они делают то же самое. Я очень рад, что оказал такое влияние.

У нас, футболистов, очень громкий голос. Я всегда буду бороться за равенство не только ради себя, но и ради молодых людей, их семей. Мои родители всегда учили меня противостоять проблемам с высоко поднятой головой. Независимо от цвета кожи – мы все равны», – сказал бывший игрок «Шахтера», выступающий за ПАОК .

Фред о расизме: «Некоторые люди немного отсталые, ужасно, что это все еще происходит в 2024 году. Нам нужно объединяться, независимо от цвета кожи, расы, религии – мы все одинаковы»