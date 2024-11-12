Бакайоко о критике Мбаппе: «У людей короткая память, им стоит сесть на диван и вспомнить все, чего он добился. Килиан сделал слишком много для Франции, «ПСЖ» и «Монако»

Тьемуэ Бакайоко не согласен с людьми, критикующими Килиана Мбаппе.

«У людей очень короткая память. Им стоит сесть на диван и немного перемотать назад, чтобы вспомнить все, чего он добился. Они бы поняли, что ошибаются.

Нельзя настолько сомневаться в Килиане . Он слишком много сделал для Франции, «ПСЖ » и «Монако», – сказал полузащитник ПАОК , ранее выступавший за «Монако».

В текущем сезоне Мбаппе провел 11 матчей за «Реал » в Ла Лиге , отметившись 6 голами и 1 результативным пасом. Форвард дважды подряд пропусткает сбор национальной команды.