Орлов о Дзюбе и сборной: «Артем попал бы в состав, если бы отбирались на Евро или ЧМ. С другой стороны, Чалов разве лучше него выступает? Есть несостыковки»

Геннадий Орлов не видит смысла вызывать Артема Дзюбу на неофициальные матчи.

Ранее нападающий «Акрона» изъявил желание вернуться в сборную России.

«Все решает главный тренер. Но, вообще, зачем вызывать Артема на товарищескую игру с Брунеем? Если бы мы участвовали в отборочном цикле, считаю, Дзюбу следовало бы пригласить в национальную команду. Почему нет? Он неплохо смотрится в этом сезоне. Вполне мог бы претендовать на место в национальной команде. Но, повторюсь, только если речь идет о статусном матче, в котором многое решается.

С другой стороны, не до конца понимаю, почему сейчас в итоговый состав попал Чалов. Он разве лучше Дзюбы выступает? Сколько забил в Греции? Всего один... Есть некоторые несостыковки. Я понимаю, когда вызывают Миранчука или Головина. Но Чалов ничего не показывает в ПАОК .

У Дзюбы есть характер. Харизма. Этого у него не отнять. Считаю, он хорошо влияет на одноклубников, передает им свой опыт. Так что он бы попал в состав сборной, если бы сейчас отбирались на Евро или ЧМ. Дзюба по-прежнему полезен», – сказал комментатор.

Дзюба о сборной: «Сейчас странно вызывают – из «Ростова» человек семь, шли ниже «Акрона». Всегда считал, что это место для сильнейших. Кто не был в сборной? Я! Приезжай! Расстраивает»