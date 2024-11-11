ПАОК влетел 2:3 «Олимпиакосу» – с Оздоевым и Чаловым на поле. Не помогают

ПАОК проиграл «Олимпиакосу» (2:3) в греческом суперматче – Спортс’’ показывал веселье с участием Магомеда Оздоева и Федора Чалова.

Магомед был в старте, Федор вышел на концовку. Раз не забивают, посмотрите хоть на прессинг Чалова, он спровоцировал потерю на старте голевой атаки.

Ну, что есть.

Автогол, курьезы, поражение – главные детали яркого матча

«Олимпиакос» играл куда лучше. 17-летний нападающий Харалампос Костулас идеально врывался в штрафную ПАОК весь первый тайм – на 32-й минуте реализовал навес Шикинью и настроил на победу.

В начале второго тайма Аюб Эль-Кааби получил длинную передачу от Желсона Мартинша, опередил вратаря Доминика Котарского и увеличил отрыв – 2:0. Эль-Кааби – главная звезда прошлой Лиги конференций. Лучший бомбардир турнира (11 голов) и автор единственного гола в финале против «Фиорентины» (1:0). В этом сезоне Аюб не сбавляет: 7+2 в 11 матчах чемпионата Греции, еще четыре мяча забил в Лиге Европы.

На 59-й минуте ПАОК взбодрился. Вышедший на замену Иоаннис Константелиас протащил мяч к штрафной «Олимпиакоса», Дани Гарсия вроде бы отобрал, но отскок был очень удобным для крайнего защитника Абдула Рахмана Баба, он сократил разницу.

Решающим стал очень глупый эпизод. ПАОК подавал угловой, а кончилось выходом Мартинша из «Олимпиакоса» один на один, потому что Андрия Живкович неудачно отпасовал – попал в спину своему, а соперник подхватил и реализовал.

ПАОК успел лишь еще раз приблизиться на 81-й – и то защитник «Олимпиакоса» Давид Карму срезал в свои. Та атака началась с удачного прессинга Федора Чалова, он вышел незадолго до.

Но это новое поражение команды с россиянами, у тренера Рэзвана Луческу все грустно (сам он еще дисквалифицирован и смотрит с трибуны), особенно в топ-матчах. Для ПАОК второе поражение подряд – вслед за 0:2 с «Ман Юнайтед» в Лиге Европы. Дома не выигрывали ни в каком турнире больше месяца.

Чалов и Оздоев: как они там?

Хороших новостей мало.

Чалов снова остался без голевых действий. Вышел на 78-й минуте, яркости добавил несильно. У Федора лишь гол и ассист после 18 матчей за ПАОК – приходил с надеждой на основной состав, а теперь плотно присел в запас. В чемпионате выходил девять раз, четыре из них – со скамейки.

Оздоев появился в старте: поначалу играл в опорной зоне, после тройной замены в перерыве поднялся ближе к атаке, но на результат тоже не повлиял.

Теперь «Олимпиакос» как раз обогнал ПАОК – скинул команда Чалова и Оздоева на четвертое место. Но там все очень плотно: у тройки лидеров лишь на очко больше.

После международной паузы ПАОК сыграет с середняком лиги «Астерасом» – эту игру тоже в прямом эфире покажет Спортс’‘

В Чалова больше не верят: четыре гола и два ассиста – новый потолок. И даже от него пока далек

Фото: Paok FC