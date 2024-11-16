Женский «Зенит» стал чемпионом России в 3-й раз подряд, обыграв ЦСКА в решающем матче

Женский «Зенит» стал чемпионом России третий раз подряд.

В заключительном туре Суперлиги команда из Санкт-Петербурга одержала победу над ЦСКА (1:0). По итогам турнира «Зенит » занял первое место в турнирной таблице, набрав 68 очков, ЦСКА остался вторым с 62 баллами.

Женский «Зенит» стал чемпионом России третий год подряд. Команда была основана 21 января 2020 года, она проводит пятый сезон в истории.