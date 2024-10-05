Женский «Локомотив» выиграл Кубок России. В финале обыграли ЦСКА – 2:0

«Локомотив» обыграл ЦСКА в финале женского Кубка России.

Финальный матч проходил на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счетом 2:0 в пользу «Локомотива ».

Оба гола на счету Лаиссы Оливейры.

ЖФК «Локомотив» в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка России. Ранее железнодорожницы выигрывали этот трофей в 2020-м и 2021 годах.