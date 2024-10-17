Футболистка «Зенита» Якупова: «Смотреть на женскую Суперлигу сейчас точно не стыдно. Тем, кто приходит впервые, нравится даже больше, чем мужской футбол – многих цепляет борьба до последнего»

Футболистка «Зенита» Лина Якупова отметила интерес к женскому футболу в России.

«Смотреть на наш женский футбол сейчас точно не стыдно. Суперлига – это очень приличный турнир.

Знаю, что тем, кто на нас приходит впервые, женский футбол начинает нравиться даже больше, чем мужской. Во‑первых, мы ближе к трибунам находимся. Во‑вторых, у нас борьба идет до последнего и очень при этом искренняя и эмоциональная. Многих это цепляет, и они снова идут на футбол.

Хотя, конечно, есть и такие, кому «не заходит». Но мы и не стодолларовая купюра, чтобы всем нравиться. Однако свой зритель появляется.

Кстати, на выезде со «Спартаком» полный стадион пришел, хоть он и небольшой. Развитие, пусть постепенно, но идет. У нас в академии «Зенита » уже идут не наборы, а отборы молодых девчонок, причем на постоянной основе. И родители не то что не хотят отдавать девочек в футбол, а уже сами их ведут. Это хороший пример. Чем больше игроков, тем качественнее они будут со временем, – сказала Якупова .