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  • «Голунову полицейские подбросили наркотики. Слава богу, это удалось доказать, журналиста отпустили, а виновных отправили в тюрьму. Нельзя нарушать закон». Тарханов о Жеглове, подкинувшем кошелек Кирпичу
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«Голунову полицейские подбросили наркотики. Слава богу, это удалось доказать, журналиста отпустили, а виновных отправили в тюрьму. Нельзя нарушать закон». Тарханов о Жеглове, подкинувшем кошелек Кирпичу

Александр Тарханов вспомнил историю с журналистом Иваном Голуновым.

– Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

– Конечно, нет! Нельзя нарушать закон. Вот вы спросили - и я сразу вспомнил дело Ивана Голунова, которому лет пять назад полицейские подбросили наркотики. Слава богу, это удалось доказать. Журналиста отпустили, а виновных отправили в тюрьму. Поделом! – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

Напомним, Голунов был задержан в Москве 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. 11 июня после общественного резонанса дело было прекращено «в связи с недоказанностью вины».

28 мая 2021 года Московский городской суд признал пятерых бывших сотрудников МВД России виновными в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков и приговорил их к срокам лишения свободы от 5 до 12 лет. По данным следствия, они подбросили журналисту наркотики для улучшения показателей отдела по раскрытию преступлений.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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