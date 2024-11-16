Тарханов о народном средстве против камней в почках: «Хлопнув рюмку водки, ложишься минут на 10 в горячую ванну и выдуваешь бутылку пива. Все! Камень без боли выходит!»
— Онкологические проблемы в прошлом?
— Тьфу-тьфу. Первая операция была в 2006-м. Когда удалили щитовидную железу, предупредили: «В горле маленькая опухоль. Надо контролировать». Через два года начала прогрессировать — сразу прооперировали.
С тех пор ничего не беспокоит. Ежегодно прохожу обследования, сдаю кровь, делаю УЗИ всех органов. Соблюдаю рекомендации врачей, по утрам принимаю левотироксин, который выписывают тем, у кого нет щитовидки. Как-то спросил доктора: «А если забью на лекарство — тогда что?» — «Умрете».
Была еще одна проблема — камни в почках. Вроде исцелился. Но сейчас снова зашевелились. Через две недели поеду в Железноводск, пройду курс лечения в санатории, попью минеральной водички.
— Помогает?
— Конечно. Есть и народное средство. Хотел рассказать о нем Сашке Мостовому, который недавно с таким же диагнозом в больницу попал, перенес операцию. Звонил ему, но он не брал трубку.
Суть в следующем. Хлопнув рюмку водки, ложишься минут на десять в горячую ванну и выдуваешь бутылку пива. Все! Камень без боли выходит! Я сам этим рецептом не раз спасался, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
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