Тарханов о «Спартаке»: «Их должны тренировать спартаковцы – Тихонов уже готов, мне кажется. Нет достойных иностранцев, кого выделить можно»
Александр Тарханов считает, что «Спартак» должны тренировать российские специалисты.
«При тренере главное – развитие футболистов. Этого сейчас не видно в «Спартаке». Я за российского специалиста. Их должны тренировать спартаковцы. Они все знают, что такое победы. Кто при Романцеве выигрывал чемпионства.
Тихонов, например, мне кажется, готов уже возглавить «Спартак». Комбаров, тренирующий «Спартак-2», если ему доверит руководство. Сейчас много спартаковцев, кто стали тренерами.
Нет достойных иностранцев, кого выделить можно. Поэтому не вижу смысла постоянно их приглашать в команду», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости