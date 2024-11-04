Тарханов о «Спартаке»: «Их должны тренировать спартаковцы – Тихонов уже готов, мне кажется. Нет достойных иностранцев, кого выделить можно»

Александр Тарханов считает, что «Спартак» должны тренировать российские специалисты.

«При тренере главное – развитие футболистов. Этого сейчас не видно в «Спартаке ». Я за российского специалиста. Их должны тренировать спартаковцы. Они все знают, что такое победы. Кто при Романцеве выигрывал чемпионства.

Тихонов , например, мне кажется, готов уже возглавить «Спартак». Комбаров, тренирующий «Спартак-2», если ему доверит руководство. Сейчас много спартаковцев, кто стали тренерами.

Нет достойных иностранцев, кого выделить можно. Поэтому не вижу смысла постоянно их приглашать в команду», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ .