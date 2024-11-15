Караваев о пиве в Чехии: «В «Спарте» в раздевалке холодильник стоял – у них это нормально. После игры обязан пойти в ресторан: если не пьешь, то отдыхаешь. Не пришел – штраф»
Защитник «Зенита» выступал в Чехии с 2014 по 2018 год.
– Ты в Чехию приехал в 19 лет. Пил чешское пиво?
– Нет.
– Почему?
– Ну как почему, 19 лет, страну не знаешь...
– А как лучше узнать страну, чем через алкоголь?
– Иногда были ужины командные, семьями. И мы собирались. А в «Спарте» это было обязательно после каждой игры.
– Именно ужины?
– Да. После игры ты был обязан пойти в ресторан. Пиво или не пиво, но сидишь, отдыхаешь. А не пришел – сразу штраф.
– А в раздевалку пиво заносили?
– В «Спарте» на стадионе своя раздевалка, джакузи, сауна. Там холодильник стоял, спокойно, кто хотел.
Они к этому реально просто относятся, у них это нормально. Те, кому 35-36 лет, спокойно в джакузи сидят [и пьют], – рассказал Караваев в выпуске на ютуб-канале «СБГ Шоу».
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