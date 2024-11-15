Караваев о пиве в Чехии: «В «Спарте» в раздевалке холодильник стоял – у них это нормально. После игры обязан пойти в ресторан: если не пьешь, то отдыхаешь. Не пришел – штраф»

Вячеслав Караваев рассказал об употреблении пива в чешском футболе.

Защитник «Зенита » выступал в Чехии с 2014 по 2018 год.

– Ты в Чехию приехал в 19 лет. Пил чешское пиво?

– Нет.

– Почему?

– Ну как почему, 19 лет, страну не знаешь...

– А как лучше узнать страну, чем через алкоголь?

– Иногда были ужины командные, семьями. И мы собирались. А в «Спарте» это было обязательно после каждой игры.

– Именно ужины?

– Да. После игры ты был обязан пойти в ресторан. Пиво или не пиво, но сидишь, отдыхаешь. А не пришел – сразу штраф.

– А в раздевалку пиво заносили?

– В «Спарте » на стадионе своя раздевалка, джакузи, сауна. Там холодильник стоял, спокойно, кто хотел.

Они к этому реально просто относятся, у них это нормально. Те, кому 35-36 лет, спокойно в джакузи сидят [и пьют], – рассказал Караваев в выпуске на ютуб-канале «СБГ Шоу».