Зарема о Мостовом в «Динамо»: «Предлагаю следующий матч начать гимном «Жизнь за царя» и усилиться Мостовым из «Зенита». Личка встанет между ними и загадает чемпионство»

Зарема Салихова иронично высказалась о стажировке Александра Мостового.

Сегодня экс-игрок сборной России, проходящий обучение на тренера в академии РФС, провел первый день стажировки в московском клубе. Мостовой посетил тренировку и пообщался с Марцелом Личкой и Роланом Гусевым.

«Предлагаю следующий матч «Динамо» начать гимном «Жизнь за царя», а также усилиться Мостовым из «Зенита ». Тогда Личка встанет между ними и загадает желание – выиграть чемпионат.

Это единственное, что поможет «Динамо». Либо Мостовой с посохом в костюме синего Деда Мороза, либо жестокая битва со «Спартаком» за пятое место», – сказала супруга экс-владельца «Спартака » Леонида Федуна.

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