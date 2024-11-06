Зарема о Мостовом в «Динамо»: «Предлагаю следующий матч начать гимном «Жизнь за царя» и усилиться Мостовым из «Зенита». Личка встанет между ними и загадает чемпионство»
Зарема Салихова иронично высказалась о стажировке Александра Мостового.
Сегодня экс-игрок сборной России, проходящий обучение на тренера в академии РФС, провел первый день стажировки в московском клубе. Мостовой посетил тренировку и пообщался с Марцелом Личкой и Роланом Гусевым.
«Предлагаю следующий матч «Динамо» начать гимном «Жизнь за царя», а также усилиться Мостовым из «Зенита». Тогда Личка встанет между ними и загадает желание – выиграть чемпионат.
Это единственное, что поможет «Динамо». Либо Мостовой с посохом в костюме синего Деда Мороза, либо жестокая битва со «Спартаком» за пятое место», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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