Зарема об уходе Амарала: «Спартак» не отступает от графика – третий год «Лукойла», и будет третий спортивный директор. Стратеги!»

Зарема Салихова прокомментировала уход Томаша Амарала из «Спартака».

Португалец покинул пост спортивного директора красно-белых по соглашению сторон.

«Два года, два спортивных директора, два тренера. «Спартак» не отступает от графика.

Третий год «Лукойла », и будет третий спортивный директор. Стратеги!» – сказала супруга экс-владельца «Спартака » Леонида Федуна.