Зарема об уходе Амарала: «Спартак» не отступает от графика – третий год «Лукойла», и будет третий спортивный директор. Стратеги!»
Зарема Салихова прокомментировала уход Томаша Амарала из «Спартака».
Португалец покинул пост спортивного директора красно-белых по соглашению сторон.
«Два года, два спортивных директора, два тренера. «Спартак» не отступает от графика.
Третий год «Лукойла», и будет третий спортивный директор. Стратеги!» – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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