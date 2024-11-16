«Бавария» расстанется с Команом, Гнабри или Сане летом. Мюнхенцы хотят разгрузить зарплатную ведомость
«Бавария» хочет разгрузить зарплатную ведомость.
В связи с этом, по данным Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб летом с большой вероятностью покинет один из вингеров: Кингсли Коман, Серж Гнабри или Лерой Сане.
В «Баварии» сейчас изучают рынок вингеров. Один вариантов – 20-летний Лука Колиошо из «Бернли».
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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