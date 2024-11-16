«Бавария» расстанется с Команом, Гнабри или Сане летом. Мюнхенцы хотят разгрузить зарплатную ведомость

«Бавария» хочет разгрузить зарплатную ведомость.

В связи с этом, по данным Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб летом с большой вероятностью покинет один из вингеров: Кингсли Коман , Серж Гнабри или Лерой Сане .

В «Баварии» сейчас изучают рынок вингеров. Один вариантов – 20-летний Лука Колиошо из «Бернли ».