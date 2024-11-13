«Реалу» интересен Боскальи из ПСВ. Защитника могут подписать в случае неудачи с Та
«Реалу» интересен защитник Оливье Боскальи из ПСВ.
Мадридцы рассчитывают на трансфер Джоната Та, который не планирует продлевать истекающий летом контракт с «Байером». Однако агент игрока Пини Захави ведет переговоры сразу с несколькими командами, поэтому «Мадрид» готовит запасной вариант.
По данным Cadena SER, в качестве плана Б клуб рассматривает 26-летнего защитника ПСВ. Утверждается, что мадридцы уже несколько лет следят за Боскальи, который ранее играл за сборную Франции до 21 года.
Действующий контракт игрока с нидерландским клубом рассчитан до конца сезона.
Центральный защитник провел 12 матчей в Эредивизи в этом сезоне, сделав 3 голевые передачи. С полной статистикой француза можно ознакомиться здесь.
«Реал» планирует 4 трансфера на лето: Трента, Дэвиса, Виртца и Та
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
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