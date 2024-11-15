Семак об 1:2 с «Фенербахче»: «Зенит» моментами играл неплохо. Чувствовался высокий класс игроков соперника. С Глушенковым все в порядке, надеемся, хотя бы эту часть сезона завершит без травм»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Фенербахче».

Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 1:2 в товарищеском матче.

– Как вы оцените результат и ту игру, которую показывала ваша команда в сегодняшнем матче?

– Моментами играли неплохо, моментами – не то, что нам хотелось бы видеть. Но я думаю, что это игра, в которой нужно было получить игровую практику тем, кто меньше играет, и поддержать тонус для наших основных игроков, тех, кто вышел сегодня. С этой точки зрения – нормально абсолютно.

Что касается самого матча, во-первых, хочется поблагодарить тренерский штаб, руководство «Фенербахче» за возможность сыграть, болельщиков – за прекрасную атмосферу. Я думаю, что любому игроку приятно играть в такой атмосфере на таком стадионе с таким соперником.

Это, конечно же, большой плюс для нашей команды и для наших молодых ребят, которые сегодня вышли на поле. В целом – нормально, но, естественно, всегда хочется и играть лучше, и выигрывать.

– Сергей Богданович, в первом тайме замена Максима Глушенкова. Все ли с ним в порядке?

– Да, с ним все в порядке, это запланированная замена. Он очень много пропустил, и мы, конечно, перестраховались. Планировали дать сыграть 25-30 минут. Если бы не эта пауза, он бы 30 минут и сыграл.

Ничего, слава Богу, не случилось. Первый раз вышел за долгое время на поле, это хорошо для нас. Будем надеяться, что не будет больше повреждений и он сможет хотя бы эту часть [сезона] завершить без травм.

– Можете ли сказать, что сегодня интенсивность матча сравнима с официальными играми чемпионата России? Может быть, даже выше?

– Хорошая интенсивность. И «Фенербахче» прессинговал, играли высоко, и мы старались так же высоко. Здесь, конечно, в определенных моментах чувствовался высокий класс игроков – тот же Тадич очень хорошо работает с мячом, разбирается.

Для нас это хорошо, но, я думаю, для «Фенербахче » эта игра тоже со знаком плюс – чтобы заполнить паузу для международных матчей.

– Если обобщить, все замены были запланированными и примерно так и думали по графику их делать?

– Да, все, без каких-то неожиданностей, все так и планировали. Молодые наши ребята, которые прилетели с нами, – хотелось и им дать возможность немножко сыграть, почувствовать дух стадиона.

Я думаю, что редко предоставляется такая возможность. Мы в той или иной степени дали почувствовать ребятам градус, накал игры и уровень сопротивления, – передает слова главного тренера «Зенита» корреспондент Спортса” Любовь Курчавова.