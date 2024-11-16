Агкацев про 11:0 с Брунеем: «Рад дебюту за сборную. У нас все профессионалы, на игру выходили с настроем. Для болельщиков матч интересный, голов много»
Команда под руководством Валерия Карпина обыграла сборную Брунея со счетом 11:0 в товарищеском матче.
– Очень рад дебютировать за сборную, особенно на своем стадионе. Получилась интересная для болельщиков игра, много голов. Думаю, краснодарские зрители ушли домой довольными.
– В одном моменте ты чуть не пропустил. Что случилось?
– Я видел, что он разбегается и бьет, я не слишком высоко вышел из ворот, на пяти метрах. Но он хорошо пробил. Хорошая траектория и удар. Неудобно было ловить из-за перекладины, поэтому решил перевести на угловой. Удар хороший, но я все контролировал.
– Твое спасение называют «мегасэйвом». Как бы описал?
– Это вообще не сэйв. Просто рабочий момент.
– Что делать вратарю, когда столько времени никто не подходит к воротам?
– Держать концентрацию и стараться включиться в нужный момент. Тяжело, но в этом и профессионализм вратаря.
– Как не замерзнуть?
– Одеваться теплее.
– Какое в команде отношение к этой игре?
– В сборной все профессионалы, с настроем выходили на игру и показали профессионализм, – передает слова вратаря сборной России и «Краснодара» корреспондент Спортса” Ярослав Сусов.
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