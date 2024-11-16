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  • Круговой об 11:0: «Бруней 90% времени был без мяча. Их игру не разбирали, готовимся от себя. Играем с кем можем, это национальная сборная, матч идет в рейтинг ФИФА»
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Круговой об 11:0: «Бруней 90% времени был без мяча. Их игру не разбирали, готовимся от себя. Играем с кем можем, это национальная сборная, матч идет в рейтинг ФИФА»

Данил Круговой высказался о победе сборной России над командой Брунея (11:0).

Товарищеский матч в Краснодаре завершился со счетом 11:0 в пользу России.

– Вы знали кого-то из игроков сборной Брунея?

– Нет.

– Может, кто-то удивил или запомнился?

– Да как можно выделять кого-то, если они 90 процентов времени были без мяча? Могу только отдать им должное – они били до конца и не сдавались.

– Нормально играть против сборной из полицейских и нефтяников?

– Это же национальная сборная? Ну вот! Что имеем, то имеем.

– Брунейцы сами удивлены и не знают, почему их позвали.

– Думаю, им тут понравилось, они получили даже удовольствие грандиозное.

– А вы получили удовольствие?

– Я – да, потому что мы много создавали моментов, давно такого не было. С Мостом [Андреем Мостовым] давно не играли, сыгрались – у нас с ним хорошее взаимопонимание.

– Вы как на тренировке играли. Рабоны, удары через себя…

– Счет и соперник позволяли.

– Еще и все единоборства получались.

– Да они все ростом как я (рост Данила Кругового 175 сантиметров – Спортс’‘). Конечно, любая подача – опасный момент. Там и вратарь невысокого роста.

– Вы как-то особенно готовились? Смотрели матчи Брунея?

– Не, Бруней не разбирали. Валерий Георгиевич показывал, во что играет тренер, который к ним только пришел, какую тактику ставит. Мы готовимся от себя.

– Какие у вас эмоции от таких соперников? Как будто в Первой и Второй лиге команды даже посильнее…

– Возможно. Но это же национальная сборная. Имеем то, что имеем. Играем с тем, с кем можем.

– Часто обсуждают, что, возможно, в таком случае лучше просто не играть.

Сборная жить не будет? А если нас допустят на отборочные в 2026 году [к чемпионату мира], то что мы будем делать?

– Матчи против команд уровня Брунея прямо помогают держать тонус?

– Ну все равно мы же сыгрываемся. Все играют за разные клубы. Надо время на это. А так мы будем готовы и во всеоружии.

– Может, лучше двусторонки или против молодежки? Там уровень сопротивления повыше…

– Возможно, да. Но это национальная сборная. Матч идет в рейтинг ФИФА, – передает слова защитника сборной России и ЦСКА корреспондент Спортса” Ярослав Сусов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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