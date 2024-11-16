Круговой об 11:0: «Бруней 90% времени был без мяча. Их игру не разбирали, готовимся от себя. Играем с кем можем, это национальная сборная, матч идет в рейтинг ФИФА»
Товарищеский матч в Краснодаре завершился со счетом 11:0 в пользу России.
– Вы знали кого-то из игроков сборной Брунея?
– Нет.
– Может, кто-то удивил или запомнился?
– Да как можно выделять кого-то, если они 90 процентов времени были без мяча? Могу только отдать им должное – они били до конца и не сдавались.
– Нормально играть против сборной из полицейских и нефтяников?
– Это же национальная сборная? Ну вот! Что имеем, то имеем.
– Брунейцы сами удивлены и не знают, почему их позвали.
– Думаю, им тут понравилось, они получили даже удовольствие грандиозное.
– А вы получили удовольствие?
– Я – да, потому что мы много создавали моментов, давно такого не было. С Мостом [Андреем Мостовым] давно не играли, сыгрались – у нас с ним хорошее взаимопонимание.
– Вы как на тренировке играли. Рабоны, удары через себя…
– Счет и соперник позволяли.
– Еще и все единоборства получались.
– Да они все ростом как я (рост Данила Кругового 175 сантиметров – Спортс’‘). Конечно, любая подача – опасный момент. Там и вратарь невысокого роста.
– Вы как-то особенно готовились? Смотрели матчи Брунея?
– Не, Бруней не разбирали. Валерий Георгиевич показывал, во что играет тренер, который к ним только пришел, какую тактику ставит. Мы готовимся от себя.
– Какие у вас эмоции от таких соперников? Как будто в Первой и Второй лиге команды даже посильнее…
– Возможно. Но это же национальная сборная. Имеем то, что имеем. Играем с тем, с кем можем.
– Часто обсуждают, что, возможно, в таком случае лучше просто не играть.
– Сборная жить не будет? А если нас допустят на отборочные в 2026 году [к чемпионату мира], то что мы будем делать?
– Матчи против команд уровня Брунея прямо помогают держать тонус?
– Ну все равно мы же сыгрываемся. Все играют за разные клубы. Надо время на это. А так мы будем готовы и во всеоружии.
– Может, лучше двусторонки или против молодежки? Там уровень сопротивления повыше…
– Возможно, да. Но это национальная сборная. Матч идет в рейтинг ФИФА, – передает слова защитника сборной России и ЦСКА корреспондент Спортса” Ярослав Сусов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий