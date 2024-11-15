🤯 Бруней чуть не забил с центра поля! Мегасэйв Агкацева

Как они на это решились?

Бруней оживил матч против сборной России (0:11) хитрым ударом с центра – и ведь почти получилось! Россиян выручил лишь вышедший после перерыва Станислав Агкацев.

Бруней едва не забил гол-шедевр при счете 0:9. 74-я минута, розыгрыш с центра поля – и нападающий Хаким Саид неожиданно наносит прямой удар.

И ведь попал! Агкацеву пришлось вернуться в створ и вытянуть руку, чтобы перевести на угловой.

Удар вышел очень опасным – Станислав даже сам залетел в сетку после классного сэйва.

И сразу заулыбался. Удачный дебют за сборную на родном стадионе.

Так выглядело в динамике. Если видео не прогружается, воспользуйтесь ссылкой .

Это был единственный серьезный шанс Брунея на гол. Россияне пробили 41 раз, гости – лишь два. В створ попали с такой дальней дистанции – но Агкацев не расслабился без работы и вытащил. Илье Лантратову в первом тайме было еще проще.